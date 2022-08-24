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В России выявили более 40 тысяч случаев коронавируса

В России за сутки выявили 40 231 случай COVID-19, выздоровели 32 876, умерли 72 человека

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 40 231 случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 221 602. Об этом в среду, 24 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число зафиксированных случаев составило 30 967.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (9141), в Петербурге (4406) и Московской области (2114) Меньше всего — в Ненецком округе (7 случаев), Чукотском округе (15 случаев) и в Магаданской области (18 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3872. За этот же период 32 876 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 370 612.

За сутки умерли 72 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 383 758 человек.

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Анастасия Шейкина
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