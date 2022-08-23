В России выявили 30 967 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 30 967 случаев COVID-19, выздоровели 30 869, умерли 69 человек

В России за последние сутки выявили 30 967 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 181 371. Об этом во вторник, 23 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число зафиксированных случаев составило 33 061.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (4997), в Петербурге (4412) и Московской области (1158). Меньше всего — в Ненецком округе (1 случай), Сахалинской области (3 случая), Магаданской области, Чечне (по 5 случаев) и в Чукотском автономном округе (6 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 4063. За этот же период 30 869 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 337 736.

За сутки умерли 69 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 383 686 человек.