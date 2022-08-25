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30 коров насмерть затоптали вегетарианку

Manchester Evening News: в Великобритании стадо коров затоптало женщину

Фото: Monika Kubala / Unsplash

В графстве Западный Сассекс, Великобритания, стадо из 30 коров насмерть затоптало гулявшую с собакой женщину. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Окровавленное тело 55-летней пострадавшей обнаружили очевидцы недалеко от английской деревни Биллингсхерст. На место происшествия прибыла полиция, бригада скорой помощи и санитарная авиация. Жители деревни, а затем парамедики в течение часа делали женщине сердечно-легочную реанимацию, однако спасти ее не удалось.

«Мысль о том, что ее затоптали коровы, просто чудовищна. Она даже не ела мясо, она была вегетарианкой», — рассказывает подруга и бывшая коллега погибшей. Она добавила, что погибшая была чудесным и мягким человеком, любила животных и свою собаку.

Ранее сообщалось, что стадо из 20 коров напало на 51-летнюю женщину в Великобритании. В результате у пострадавшей было сломано 15 ребер, пробито легкое, вывихнута и раздроблена лодыжка и сломана ключица.

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Алиса Удовик
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