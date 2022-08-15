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Стадо из 20 коров напало на женщину во время прогулки с собакой

Daily Mail: 51-летняя Шэрон Элей получила тяжелые ранения из-за нападения 20 коров

Фото: Malte Ossowski / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Стадо из 20 коров напало на 51-летнюю Шэрон Элей в Великобритании во время прогулки с собакой. Женщина получила тяжелые ранения, сообщает Daily Mail.

Коровы увидели Элей издалека и побежали в ее сторону. Они окружили женщину, затем набросились на нее, повалили на землю и принялись бить копытами и головами. «На мне была кожаная сумка-рюкзак, и они били по ней. Ручка рюкзака оторвалась, обмоталась вокруг моей шеи и начала душить меня», — вспоминает женщина.

В какой-то момент разъяренные коровы заметили человека на другом конце поля и побежали в его сторону. После нападения все тело Элей болело, она едва могла пошевелиться, однако смогла доползти до конца поля и перелезть через каменный забор.

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Спустя 10 минут на место происшествия прибыли спасатели, и женщина была доставлена в больницу в графстве Ланкашир в критическом состоянии. У Элей было сломано 15 ребер, пробито легкое, вывихнута и раздроблена лодыжка и сломана ключица.

«Я думала, что буду невероятно смелой и захочу узнать о своем состоянии. Однако в тот момент я не осмелилась ничего спросить, мне было очень страшно. Я не знала, что со мной, умру я или нет», — рассказывает пострадавшая.

Спустя три месяца после нападения Элей может ходить, и даже планирует пойти в поход в ближайшее время. Однако, по словам женщины, для полного восстановления сломанных ребер ей потребуется еще шесть недель.

«Мой совет любителям прогулок и походов — просто знать свое местоположение. Знайте, где вы находитесь, потому что если вы получите серьезную травму, это может стать вопросом жизни и смерти», — утверждает Элей.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Бингель двухлетняя девочка укусила в ответ напавшую на нее змею. Ребенка забрали в больницу, состояние оценили как удовлетворительное.

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Алиса Удовик
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