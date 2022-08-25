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Телефон предполагаемой убийцы журналистки Дугиной засекли за пределами России

Телефон предполагаемой убийцы журналистки Дарьи Дугиной засекли за пределами России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Телефон гражданки Украины Натальи Вовк, предполагаемой убийцы журналистки и политолога Дарьи Дугиной, засекли за пределами России. Об этом в четверг, 25 августа, пишет «РИА Новости».

Отмечается, что когда корреспондент агентства попытался позвонить по ее номеру, автоответчик сообщает на английском языке, что абонент не может принять звонок.

23 августа Следственный комитет России заявил о намерении объявить Вовк в розыск. Днем ранее ФСБ доложила о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, его организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является Вовк, которая скрылась после преступления в Эстонии.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец, философ Александр Дугин. Президент России Владимир Путин посмертно наградил журналистку орденом.

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Елизавета Новикова
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