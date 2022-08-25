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В Германии признали «абсолютный дефицит собственных запасов»

Глава МИД Германии Бербок признала «абсолютный дефицит запасов» в Вооруженных силах ФРГ
Анналена Бербок

Анналена Бербок . Фото: Lisi Niesner / Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что в Вооруженных силах ФРГ есть «абсолютный дефицит собственных запасов» и поставки оружия Украине «находятся на тонкой грани». Ее слова приводит ТАСС.

«Это та тонкая грань, по которой мы шли неделями и месяцами», — сказала она, отвечая на вопрос, оказывает ли Германия достаточную помощь Украине.

Глава МИД отметила, что ФРГ хочет поддержать Украину в военном отношении всем, что у нее есть, однако сейчас у Германии абсолютный дефицит собственных запасов.

Ранее бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник обрушился с критикой на правительство ФРГ за то, что немецкая сторона оставила украинские вооруженные силы (ВСУ) без тяжелого вооружения. По его словам, официальный Берлин «игнорируют призывы собственных специалистов по оборонной политике, требующих поставить Украине значительно больше тяжелого вооружения».

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Марина Совина
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