Экс-посол Украины обрушился с критикой на правительство ФРГ

Экс-посол Украины Мельник обрушился с критикой на правительство ФРГ за «оставление» Киева

Бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник обрушился с критикой на правительство ФРГ за то, что немецкая сторона оставила украинские вооруженные силы (ВСУ) без тяжелого вооружения. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, официальный Берлин «игнорируют призывы собственных специалистов по оборонной политике, требующих поставить Украине значительно больше тяжелого вооружения». «Почему Киев оставили в одиночестве в военном отношении? На диете», — возмутился дипломат.

Ранее в августе бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что дата его отъезда из ФРГ пока отсутствует. Украинский лидер Владимир Зеленский уволил Мельника с поста посла страны в июле. Сообщалось, что по возвращении на родину тот, предположительно, займет пост замглавы украинского МИД.