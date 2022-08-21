Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Экс-посол Украины обрушился с критикой на правительство ФРГ

Экс-посол Украины Мельник обрушился с критикой на правительство ФРГ за «оставление» Киева

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник обрушился с критикой на правительство ФРГ за то, что немецкая сторона оставила украинские вооруженные силы (ВСУ) без тяжелого вооружения. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, официальный Берлин «игнорируют призывы собственных специалистов по оборонной политике, требующих поставить Украине значительно больше тяжелого вооружения». «Почему Киев оставили в одиночестве в военном отношении? На диете», — возмутился дипломат.

Ранее в августе бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что дата его отъезда из ФРГ пока отсутствует. Украинский лидер Владимир Зеленский уволил Мельника с поста посла страны в июле. Сообщалось, что по возвращении на родину тот, предположительно, займет пост замглавы украинского МИД.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Шойгу рассказал о применении гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации
Китай собрался создавать искусственные дожди для спасения от засухи
Граждане Узбекистана взяли заложников в кальянной Петербурга
Российские моряки уничтожили «Калибрами» склад с ракетами к HIMARS под Одессой
Российские системы ПВО за сутки сбили девять украинских дронов
На телевышке Херсона подняли российский флаг
Экс-посол Украины обрушился с критикой на правительство ФРГ
Тела мужчины и его дочери обнаружили под окнами дома в Подмосковье
Стало известно об установке взрывного устройства на машину Дугиной на фестивале
Премьер Японии заразился коронавирусом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.