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Бывший посол Украины в ФРГ заявил об отсутствии даты отъезда из Германии

Экс-посол Украины в Германии Мельник заявил, что дата его отъезда из Германии отсутствует

Фото: Christian Spicker / Reuters

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что дата его отъезда из Германии пока отсутствует. Об этом дипломат заявил в интервью Bild TV.

«Остается несколько недель, даты пока нет, но мы уже пакуем чемоданы», — заявил украинский дипломат. Он также отказался отвечать на вопрос о будущем развитии своей карьеры. «Я пока не буду это комментировать, пока решение не принято. Это решение принимает правительство, поэтому я не буду спекулировать, но я готовлюсь продолжать свою дипломатическую службу и сражаться за Украину», — сказал Мельник.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с поста посла страны в ФРГ. Как сообщалось, по возвращении на родину экс-посол предположительно займет пост замглавы украинского МИД.

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