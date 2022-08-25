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СК возбудил уголовное дело о гибели звезды шоу «Дом-2»

СК возбудил уголовное дело о гибели участницы «Дома-2» Анастасии Кочервей в Петербурге

Фото: @nastyafitnes

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о гибели звезды шоу «Дом-2» Анастасии Кочервей, тело которой, предположительно, нашли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка, передает РИА Новости.

Отмечается, что дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Как рассказал источник в правоохранительных органах, погибшая может быть Анастасией Кочервей. Но достоверно личность женщины установят только после опознания тела родственниками.

О том, что в Санкт-Петербурге обнаружили тело, предположительно, принадлежавшее Кочервей, сообщалось ранее 24 августа. Перед этим заявление о пропаже экс-участницы «Дома-2» подали в полицию ее родственники. Подруга звезды рассказала, что у нее были проблемы с алкоголем и наркотиками.

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Марина Совина
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