Стало известно о десятках воюющих на стороне Украины новозеландцев

Guardian: на стороне Украины сражаются десятки солдат из Новой Зеландии

Десятки солдат из Новой Зеландии сражаются и выполняют небоевые задачи на стороне Украины. Об этом рассказал представитель новозеландской организации ветеранов No Duff Аарон Вуд изданию Guardian.

Также стало известно, что на сегодняшний день погибшим в боях с российскими войсками считается один наемник из Новой Зеландии, 30-летний капрал Доминик Абелен.

Ранее министр иностранных дел страны Нанаия Махута сообщила, что правительство Новой Зеландии расширило санкции против России. Глава новозеландского МИД рассказала, что в санкционный список включили 48 человек и одну компанию. Имена граждан, попавших под рестрикции, пока не называются.

15 августа сообщалось, что Новая Зеландия отправит в Великобританию 120 военнослужащих, чтобы те оказали помощь в обучении украинских военных. Отмечалось, что обучение более 800 военнослужащих пройдет на британской, а не на украинской территории.