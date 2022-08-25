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Стало известно о десятках воюющих на стороне Украины новозеландцев

Guardian: на стороне Украины сражаются десятки солдат из Новой Зеландии
СюжетСанкции против России:

Фото: Sgt. Sarah Dietz / Wikimedia

Десятки солдат из Новой Зеландии сражаются и выполняют небоевые задачи на стороне Украины. Об этом рассказал представитель новозеландской организации ветеранов No Duff Аарон Вуд изданию Guardian.

Также стало известно, что на сегодняшний день погибшим в боях с российскими войсками считается один наемник из Новой Зеландии, 30-летний капрал Доминик Абелен.

Ранее министр иностранных дел страны Нанаия Махута сообщила, что правительство Новой Зеландии расширило санкции против России. Глава новозеландского МИД рассказала, что в санкционный список включили 48 человек и одну компанию. Имена граждан, попавших под рестрикции, пока не называются.

15 августа сообщалось, что Новая Зеландия отправит в Великобританию 120 военнослужащих, чтобы те оказали помощь в обучении украинских военных. Отмечалось, что обучение более 800 военнослужащих пройдет на британской, а не на украинской территории.

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Николай Чигасов
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