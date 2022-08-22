Новая Зеландия расширила санкции против России

Власти Новой Зеландии включили в санкционный список по России 48 человек и одну компанию

Власти Новой Зеландии расширили санкции против России. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Нанаия Махута, передает РИА Новости.

Глава новозеландского МИД рассказала, что в санкционный список включили 48 человек и одну компанию. Имена граждан, попавших под рестрикции, пока не называются.

«Санкции основываются на предыдущих мерах и направлены против политических и военных деятелей сепаратистских администраций в отделившихся Донецкой и Луганской областях», — заявила Махута.

15 августа сообщалось, что Новая Зеландия отправит в Великобританию 120 военнослужащих, чтобы те оказали помощь в обучении украинских военных. Отмечалось, что обучение более 800 военнослужащих пройдет на британской, а не на украинской территории.