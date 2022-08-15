Новая Зеландия отправит 120 военных для обучения украинцев в Британии

Новая Зеландия отправит в Британию 120 военных для обучения украинских солдат

Новая Зеландия отправит в Великобританию 120 военнослужащих, чтобы те оказали помощь в обучении украинских военных. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте министерства обороны страны.

В сообщении подчеркивается, что обучение пройдет на британской, а не на украинской территории. В тренировке поучаствуют 800 украинских солдат.

«Наше осуждение будет выходить за рамки высказываний и включать в себя реальную поддержку [Киева]», — заявила премьер-министр Джасинда Ардерн.

Власти Швеции и Дании в начале августа также рассказали о намерении направить в Великобританию военных инструкторов для обучения украинских военных в рамках Объединенного экспедиционного корпуса (JEF). Цель инициативы состоит в том, чтобы Украина могла поддерживать и укреплять свой оборонный потенциал.