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Россиянка связывала двухлетнюю дочь дома и уходила выпивать

В Ставрополе мать связывала двухлетнюю дочь, оставляла дома на полу и уходила выпивать

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Ставрополе 23-летняя россиянка связывала двухлетнюю дочь и оставляла ее лежать скованной на полу, пока уходила гулять и выпивать с приятелями. Об этом сообщает KP.RU.

Помимо этого, мать избивала ребенка по рукам, ногам и спине, а также давала подзатыльники в случае, если дочь начинала плакать. Россиянка издевалась над ребенком в течение четырех месяцев — с ноября 2021 года по февраль 2022 года.

23-летнюю девушку также поймали за мелкую кражу в размере 3,5 тысячи рублей. Она воспитывала ребенка одна, отец девочки пропал после известия о беременности россиянки.

Как сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК), сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статьям об истязании, о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, а также о краже. Двухлетнего ребенка после возбуждения дела изъяли из семьи и поместили в детский дом.

Ранее жительница города Кушвы на весь день привязывала свою десятилетнюю дочь к кровати, когда уходила из дома, а осенью и зимой выгоняла ребенка в легкой одежде в холодный сарай и баню без отопления.

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Анастасия Шейкина
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