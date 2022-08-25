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Названы смертельно опасные для водителей болезни

Терапевт Звонков рассказал о смертельно опасных для водителей заболеваниях

Фото: Pixabay

Терапевт Андрей Звонков в беседе с Ura.ru назвал болезни, которые могут оказаться смертельно опасными для водителей. Он посоветовал людям, у которых имеются сердечно-сосудистые заболевания, не садиться за руль.

«Нарушение сердечного ритма — это бомба замедленного действия. Человек может умереть прямо за рулем. Если у людей есть мерцательная аритмия или сложные формы нарушения сердечного ритма, то им лучше перейти в разряд пассажиров. На предприятиях с гипертонией водителей не выпускают на линию, если давление выше 140. А в быту каждый сам рискует, исходя из собственных соображений», — рассказал врач.

Также он подчеркнул, что лучше воздержаться от вождения автомобиля людям с нарушениями зрения, а также тем, кто пережил инсульты и не получил соответствующего разрешения у невролога. Он пояснил, что при глаукоме может сильно поменяться цветовосприятие, а при катаракте происходит выпадение полей зрения. Также специалист добавил, что управлять автомобилем не стоит тем, кто принимает препараты, влияющие на центральную нервную систему.

Ранее семейный врач Валентин Шишкин назвал четыре вида головной боли, которые может испытывать человек по тем или иным причинам.

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Марина Совина
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