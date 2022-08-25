Названы смертельно опасные для водителей болезни

Терапевт Звонков рассказал о смертельно опасных для водителей заболеваниях

Терапевт Андрей Звонков в беседе с Ura.ru назвал болезни, которые могут оказаться смертельно опасными для водителей. Он посоветовал людям, у которых имеются сердечно-сосудистые заболевания, не садиться за руль.

«Нарушение сердечного ритма — это бомба замедленного действия. Человек может умереть прямо за рулем. Если у людей есть мерцательная аритмия или сложные формы нарушения сердечного ритма, то им лучше перейти в разряд пассажиров. На предприятиях с гипертонией водителей не выпускают на линию, если давление выше 140. А в быту каждый сам рискует, исходя из собственных соображений», — рассказал врач.

Также он подчеркнул, что лучше воздержаться от вождения автомобиля людям с нарушениями зрения, а также тем, кто пережил инсульты и не получил соответствующего разрешения у невролога. Он пояснил, что при глаукоме может сильно поменяться цветовосприятие, а при катаракте происходит выпадение полей зрения. Также специалист добавил, что управлять автомобилем не стоит тем, кто принимает препараты, влияющие на центральную нервную систему.

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