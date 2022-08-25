Звезда Comedy Woman назвала москвичей добрыми и сострадающими

Актриса и телеведущая Марина Федункив назвала москвичей добрыми и сострадающими

Российская актриса Марина Федункив, известная по сериалу «Реальные пацаны» и шоу Comedy Woman, назвала жителей Москвы добрыми и сострадающими людьми. Свое мнение звезда высказала в разговоре с изданием «Москвич Mag».

«Москвичи знают себе цену и берут от жизни в столице все. Таких людей, как у нас, — добрых, сострадающих, с потрясающим чувством юмора — нет нигде!» — убеждена Федункив.

Актриса и телеведущая также рассказала о своих любимых местах для прогулок в Москве. Она сообщила, что ей нравится приезжать в парк ВДНХ в любое время года. Кроме того, своим любимым районом Федункив назвала Сокольники — она жила в нем в то время, когда ее карьера пошла вверх, поэтому вспоминает о месте и времени, проведенном там, с теплотой. Звезда призналась, что жалеет о том, что не успела узнать район получше, однако выразила надежду, что ей когда-нибудь удастся в него вернуться.

В марте Федункив назвала свой загородный дом в Троицке лучшим местом в мире. Актриса отметила, что несмотря на то, что он находится далеко от Москвы и не похож на дворец, это именно тот дом, о котором она мечтала.