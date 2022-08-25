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Главы МИД Казахстана и России обсудили договоренности между президентами стран

Главы МИД Казахстана и РФ обсудили по телефону договоренности между президентами в Сочи
Мухтар Тлеуберди

Мухтар Тлеуберди. Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди и его российский коллега Сергей Лавров провели телефонный разговор, во время которого обсудили реализацию договоренностей между президентами в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитического ведомства республики Казахстан.

В ведомстве подчеркнули, что министры обсудили график предстоящих совместных мероприятий, состояние и перспективы двусторонних отношений, а также сотрудничество в рамках международных организаций.

«Также рассмотрены пути реализации договоренностей, достигнутых на недавней встрече в верхах в городе Сочи», — пояснили в МИД.

Ранее 19 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Сочи. На встрече с российским президентом Владимиром Путиным главы государств обсудили дальнейшее развитие отношений России и Казахстана в рамках стратегического партнерства и сотрудничества, а также взаимодействие двух стран в рамках интеграционных объединений, включая СНГ. «Очень сильно рассчитываем на ваше личное участие, тем более Россия играет важную роль в СНГ, это одно из приоритетных направлений нашего сотрудничества», — заявил казахский лидер.

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Татьяна Антоненко
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