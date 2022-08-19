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Президент Казахстана прибыл в Сочи

Президент Казахстана Токаев прибыл в Сочи с рабочим визитом, планируется встреча с Путиным

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба казахского лидера, передает ТАСС.

Отмечается, что в пятницу, 19 августа, в городе пройдет встреча Токаева с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что на двусторонней встрече Путин и Токаев планируют обсудить дальнейшее развитие отношений двух стран в рамках стратегического партнерства и сотрудничества. «Будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая Содружество Независимых Государств, в котором Казахстан председательствует в текущем году», — уточнили в пресс-службе главы республики.

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Георгий Нестеров
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