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Кремль анонсировал встречу Путина и Токаева

Кремль анонсировал встречу президента России Путина и главы Казахстана Токаева 19 августа

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретится с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Их разговор анонсирован на сайте пресс-службы Кремля.

Сообщается, что 19 августа в Сочи продолжится регулярный диалог на высшем уровне для обсуждения дальнейшего развития отношений двух государств в рамках стратегического партнерства и сотрудничества.

«Будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая Содружество Независимых Государств (СНГ — прим. «Ленты.ру»), в котором Казахстан председательствует в текущем году», — уточняет пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в Казахстане остановили действие соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета стран СНГ. Целью комитета было развитие сотрудничества в области валютно-платежных и кредитных отношений, сближение и совершенствование валютного законодательства стран-участниц содружества.

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Анастасия Заикина
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