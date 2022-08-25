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В российском жилом доме произошел взрыв газа

На Урале при взрыве газа в трехэтажном доме женщина получила 40% ожогов тела

Фото: Shutterstock

В Сухом Логу Свердловской области в трехэтажном жилом доме произошел взрыв газа, пострадал один человек. Об этом сообщили уральском управлении МВД, пишет KP.RU.

Предварительно, газ взорвался в квартире, где проживают мужчина и женщина. Россиянка, оставшись одна, решила прикурить сигарету на газовом оборудовании. По словам руководителя пресс-службы свердловского МВД Валерия Горелых, существенных разрушений в квартире не зафиксировано, так как окна в помещении были открыты и газ не успел сконцентрироваться в небольшом помещении.

Пострадавшую доставили в больницу с 40 процентами ожогов тела. Эвакуация из трехэтажного дома не потребовалась, на место взрыва газа выехали девять человек и две единицы техники.

Ранее взрыв газа произошел в садовом некоммерческом товариществе Карачаровец в Новой Москве. Тогда пострадали четыре человека. По предварительным данным, топливо загорелось и взорвалось при установке оборудования и его заправке газом.

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Анастасия Шейкина
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