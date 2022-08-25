Шольц с помощью стремянки забрался на ЗСУ Gepard

Канцлер ФРГ Олаф Шольц использовал стремянку, чтобы забраться на ЗСУ Gepard

Канцлер ФРГ Олаф Шольц использовал стремянку, чтобы забраться на самоходную зенитную установку (ЗСУ) Gepard во время встречи с украинскими военными. Об этом сообщает РИА Новости.

Это курьезное событие произошло во время визита главы немецкого правительства на военный полигон в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, где солдаты Вооруженных сил Украины проходят подготовку для участия в боях с российской армией.

Шольц не только забрался на самоходку, но и осмотрел ее кабину. Обратно канцлер спускался сам, без стремянки и без чьей-либо помощи.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Бундесвер испытывает абсолютный дефицит запасов оружия. По словам политика, по этой причине поставки вооружений из ФРГ на Украину идут «по тонкой грани». Она добавила, что для Киева было бы лучше получить оружие ранее, однако Берлин также должен планировать в среднесрочной перспективе.