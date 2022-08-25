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В Германии заявили об абсолютном дефиците оружия и угрозе поставкам Украине

Глава МИД Бербок заявила об угрозе поставок вооружения Украине из-за его дефицита в ФРГ

Фото: Pixabay

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Бундесвер испытывает абсолютный дефицит запасов оружия. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам политика, что по этой причине поставки вооружений из ФРГ на Украину идут по тонкой грани.

К сожалению, ситуация такова, что мы испытываем абсолютный дефицит собственных запасов

Анналена Бербокглава МИД ФРГ

Она добавила, что для Киева было бы лучше получить оружие ранее, однако Берлин также должен планировать в среднесрочной перспективе.

Поставки оружия

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия поставляет Украине достаточно оружия.

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«Германия поставляет Украине очень-очень много вооружения. Это важно сказать, мы сейчас делаем это регулярно, это очень эффективное вооружение», — заявил глава немецкого правительства. По его словам, Киеву уже поставлены зенитные танки Gepard, а в скором времени планируются поставки артиллерийского радара Cobra и системы ПВО Iris-T.

Германия будет помогать Украине столько, сколько это будет необходимо, но при этом не должно быть эскалации конфликта. И это основной принцип

Олаф Шольцканцлер ФРГ

При этом газета Die Welt указывала, что дипломаты Украины с начала июня неоднократно обращались к правительству Германии с просьбой передать Киеву больше оружия, однако в Берлине избегают новых поставок вооружений. Немецкие чиновники объясняют это тем, что техника нужна самой Германии.

Отказ принимать Украину в НАТО

Несмотря на поставки оружия Киеву ранее Die Welt сообщала, что Шольц до начала российской спецоперации обещал президенту РФ Владимиру Путину, что Украину не будут принимать в НАТО еще как минимум 30 лет.

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По данным издания, Шольц заверил российского лидера, что вступления Украины в НАТО не произойдет в ближайшие 30 лет. Предположительно, это было во время визита канцлера в Москву в середине февраля.

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Позднее депутат Верховной Рады Максим Бужанский раскритиковал канцлера за обещание. По словам Бужанского, ему было «очень интересно» узнать о словах немецкого канцлера российскому лидеру.

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Марина Совина
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