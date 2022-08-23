Депутат Рады раскритиковал Шольца за обещание не принимать Украину в НАТО 30 лет

Депутат Рады Максим Бужанский: Шольц должен был сказать Киеву правду о вступлении в НАТО

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за обещание президенту России Владимиру Путину не принимать Украину в НАТО 30 лет. Об этом он написал в своем Telegram.

По словам Бужанского, ему было «очень интересно» узнать о словах немецкого канцлера российскому лидеру. «Жаль, что про эти 30 лет никто официально не заявил Украине, рассказывая вместо этого про "открытые двери"», — заявил он, подчеркнув, что Шольц должен был сказать Киеву правду о вступлении в НАТО.

О том, что Олаф Шольц до начала российской спецоперации обещал Владимиру Путину, что Украину не будут принимать в НАТО еще как минимум 30 лет, сообщало издание Die Welt. Предположительно, это было во время визита канцлера в Москву в середине февраля.