Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Депутат Рады раскритиковал Шольца за обещание не принимать Украину в НАТО 30 лет

Депутат Рады Максим Бужанский: Шольц должен был сказать Киеву правду о вступлении в НАТО
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Chris Young / Keystone Press Agency / Global Look Press

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за обещание президенту России Владимиру Путину не принимать Украину в НАТО 30 лет. Об этом он написал в своем Telegram.

По словам Бужанского, ему было «очень интересно» узнать о словах немецкого канцлера российскому лидеру. «Жаль, что про эти 30 лет никто официально не заявил Украине, рассказывая вместо этого про "открытые двери"», — заявил он, подчеркнув, что Шольц должен был сказать Киеву правду о вступлении в НАТО.

О том, что Олаф Шольц до начала российской спецоперации обещал Владимиру Путину, что Украину не будут принимать в НАТО еще как минимум 30 лет, сообщало издание Die Welt. Предположительно, это было во время визита канцлера в Москву в середине февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Отец Натальи Вовк рассказал о звонке дочери
Депутат Рады раскритиковал Шольца за обещание не принимать Украину в НАТО 30 лет
Россиянам рассказали о возможном ослаблении рубля осенью
В Москве начали тратить больше денег на посещение музеев
Пентагон отказал властям Вашингтона в помощи с приемом мигрантов
В Саудовской Аравии заявили о находящемся в состоянии шизофрении нефтяном рынке
В Одессе вывесили российский флаг
Расчетная цена газа в Европе достигла исторического максимума
В Запорожской области Вовк посоветовали немедленно просить убежище в России
Певица Оливия Родриго прошлась по улицам в ночной рубашке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.