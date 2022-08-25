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На развитие турмаршрутов в российском регионе выделят более 330 миллионов рублей

В Свердловской области направят на развитие турмаршрутов и глэмпинги более 330 млн рублей

Фото: Shutterstock

Власти Свердловской области планируют в 2023 году выделить 332 миллиона рублей на развитие сети туристических маршрутов, строительство глэмпингов и благоустройство прибрежных зон. Как уточняет со ссылкой на представителей департамента информационной политики региона ТАСС, средства на упомянутые цели выделили из федерального бюджета по итогам конкурса Ростуризма.

В департаменте рассказали, что Ростуризм одобрил три заявки Свердловской области на развитие туристической инфраструктуры. Благодаря финансированию в регионе рассчитывают на 10 процентов увеличить поток туристов на сплавах, велопешеходных маршрутах и экотропах.

По данным агентства, из полученных средств 143,8 миллиона планируют направить на создание и развитие пляжей на берегах рек, озер и водохранилищ, еще 82 миллиона будут выделены на обустройство кемпингов и автокемпингов, а оставшиеся 106,3 миллиона — на создание электронных путеводителей, покупку туристического оборудования, организацию круглогодичных бассейнов, а также на развитие доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее сообщалось, что 14-летний подросток самостоятельно за лето построил в Свердловской области экотропу, которую назвал Лисьей в честь проживающего поблизости лисьего семейства. Школьник очистил тропу от мусора, построил скамейки и мостки, а также смастерил и установил таблички и урны. На протяжении всей тропы он развесил деревянные стрелки и белые ленточки, указывающие направление движения.

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Варвара Кошечкина
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