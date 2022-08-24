Подросток обустроил экотропу протяженностью 4,5 километра в российском регионе

14-летний Григорий Пименов построил экотропу протяженностью 4,5 километра в Нижней Туре

14-летний житель Свердловской области Григорий Пименов с помощью валежника обустроил экотропу для жителей и гостей города. Как уточняет на своей странице в VK «Газета "Время"», протяженность новой тропы составляет 4,5 километра.

Подросток, который называет себя таежным открывателем, создал YouTube-канал, в котором подробно рассказал о создании в Нижней Туре Лисьей тропы, названной им в честь обитающего в тех местах лисьего семейства.

На осуществление задуманного у россиянина ушло все лето. За это время школьник очистил тропу от мусора, построил скамейки и мостки, а также смастерил и установил таблички и урны. Издание указывает, что на протяжении всей тропы Пименов развесил деревянные стрелки и белые ленточки, указывающие направление движения.

«Я привязывал ленточки на голых ветках, чтобы не сдавить хвою или листья и завязывал не туго. Главное – не навредить природе. Также я развешал таблички: "Берегите лес", "Не мусорить", "Не жги огонь – спасешь лису", "Донеси мусор до урны"», — рассказал юноша журналистам, добавив, что планирует обустроить еще одну экотропу, которая позволит любителям прогулок и природы более комфортно добраться до Елкинских скал.

Подросток отметил, что недостатка в материалах не испытывает — на его волонтерскую инициативу отреагировали в ООО «Город 2000» и предоставили все необходимое. «Сейчас мне нужны помощники. Работы впереди еще много, и чем больше рук, тем лучше – строить, ремонтировать, следить за чистотой. Я буду рад любой помощи», — добавил россиянин.

Комментируя публикацию в VK, пользователи соцсети похвалили школьника. Некоторые из них признались, что уже успели прогуляться по новой экотропе. «Вот кому надо сказать огромное спасибо, были на тропе, на водопаде, молодчина парень, красота», «Молодец парень, для всех старается, пример хороший для всех», — написали они в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Катав-Ивановском районе Челябинской области запустили новый горный туристический маршрут. Во время прогулки по экотропе путешественники могут полюбоваться лесными пейзажами, увидеть курумник, а также подняться на гору Пески, откуда можно насладиться видом на гору Иремель, хребты Нургуш и Зигальга.