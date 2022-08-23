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В Челябинской области запустили новый турмаршрут

В Катав-Ивановском районе Челябинской области открыли новую горную экотропу

Фото: страница «Горная тропа из Петропавловки» во «ВКонтакте»

В Катав-Ивановском районе Челябинской области запустили новый горный туристический маршрут. Как уточняет KP.RU, во время прогулки по экотропе путешественники могут полюбоваться лесными пейзажами, увидеть курумник, а также подняться на гору Пески, откуда можно насладиться видом на гору Иремель, хребты Нургуш и Зигальга.

Издание указывает, что новый турмаршрут кольцевой.

Рассказывая о тропе, представители регионального Агентства международного сотрудничества отметили, что на ее развитие из бюджета Челябинской области было выделено 250 тысяч рублей. На территории экотропы оборудован туалет и беседка для отдыха, а также установлены указатели. Для удобства туристов дорога промаркирована.

По данным KP.RU, в ближайшее время планируется начать работы по благоустройству территории близ родника.

Ранее сообщалось, что в Ярославле ко Дню города представили новый туристический маршрут по историческому центру. Создатели турмаршрута указали, что у путешественников появилась возможность пользоваться новыми картами навигации и аудиогидом на основе информационных стоек с гербом города, которые установлены в знаковых точках исторического центра.

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Варвара Кошечкина
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