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В Ярославле запустят новый туристический маршрут по историческому центру

Новый турмаршрут по историческому центру представят в Ярославле ко Дню города

Фото: Shutterstock

В Ярославле ко Дню города представят новый туристический маршрут по историческому центру. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу регионального департамента туризма «Интерфакс», турмаршрут протяженностью шесть километров рассчитан на полтора-два часа.

Изучая маршрут, туристы смогут ознакомиться с объектами исторического наследия и знаковыми точками города, такими как Знаменская башня, музей «Музыка и время», театр им. Ф. Волкова, гостиница «Царьград» и Демидовский сквер.

Создатели турмаршрута указали, что у путешественников будет возможность пользоваться новыми картами навигации и аудиогидом на основе информационных стоек с гербом города, которые будут установлены в знаковых точках исторического центра.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии создали туристический маршрут, который охватывает сразу три региона Северного Кавказа.

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Варвара Кошечкина
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