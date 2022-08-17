В Ярославле запустят новый туристический маршрут по историческому центру

Новый турмаршрут по историческому центру представят в Ярославле ко Дню города

В Ярославле ко Дню города представят новый туристический маршрут по историческому центру. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу регионального департамента туризма «Интерфакс», турмаршрут протяженностью шесть километров рассчитан на полтора-два часа.

Изучая маршрут, туристы смогут ознакомиться с объектами исторического наследия и знаковыми точками города, такими как Знаменская башня, музей «Музыка и время», театр им. Ф. Волкова, гостиница «Царьград» и Демидовский сквер.

Создатели турмаршрута указали, что у путешественников будет возможность пользоваться новыми картами навигации и аудиогидом на основе информационных стоек с гербом города, которые будут установлены в знаковых точках исторического центра.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии создали туристический маршрут, который охватывает сразу три региона Северного Кавказа.