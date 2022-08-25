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Мужчина десять дней носил стакан собутыльников в заднем проходе

NDTV: в Индии пьяные собутыльники вставили стальной стакан в задний проход мужчины

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Врачи в индийском округе Ганджам, штат Одиша (Орисса) извлекли из заднего прохода пациента стальной стакан диаметром около восьми сантиметров и длиной около 15 сантиметров. Об этом сообщает NDTV.

Сосуд оказался в прямой кишке Крушны Чандры Руты после вечеринки: по-видимому, его вставили туда пьяные собутыльники мужчины. Вытащить стакан самостоятельно не получилось, поэтому Руте пришлось десять дней носить его в заднем проходе.

Несмотря на сильную боль, мужчина никому не рассказывал о своей беде. Он постеснялся обратиться к врачам в городе Сурат, где работал на текстильном производстве, и предпочел вернуться в родную деревню Баллипадар.

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Из-за трудностей с дефекацией живот индийца начал раздуваться. На это обратили внимание родственники и вынудили мужчину сходить к врачу. В ходе консультации со специалистом Рута так и не сообщил о причине проблемы. Врач узнал о стакане лишь после изучения рентгеновского снимка.

«Мы организовали команду врачей, которая в тот же день провела хирургическую операцию и извлекла стакан, так как состояние пациента было серьезным», — рассказал профессор отделения хирургии Чаран Панда. Сначала врачи попытались извлечь посторонний предмет через задний проход, но затем решили провести лапаротомию — хирургическое вмешательство с разрезом в области живота. Операция заняла около двух с половиной часов.

После операции пациент находится в удовлетворительном состоянии, но проведет несколько дней под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что врачи в Турции извлекли из желудка мужчины гвозди, камни, осколки стекла и другие посторонние предметы. В частности, внутри пациента нашли монеты, батарейки, магниты, гвозди, саморезы, осколки стекла и камни.

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Алиса Дмитриева
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