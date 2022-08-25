Мощный пожар в подмосковном конноспортивном комплексе показали на видео

Пожар в конноспортивном комплексе «Левадия» в Подмосковье сняли на видео

Мощный пожар в конноспортивном комплексе «Левадия» показали на видео. Кадры очевидцев с места в четверг, 25 августа, публикует Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в деревне Орлово. Сообщалось, что площадь, охваченная огнем, составила около 900 квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало. Лошадей успели эвакуировать из горящего здания.

По сообщениям очевидцев, пожар уже потушили.

Это не первый пожар в Подмосковье за последние несколько дней. 24 августа очевидцы сообщили о лесном пожаре в Ногинском районе и опубликовали соответствующие кадры.

Комитет лесного хозяйства Московской области ранее сообщил, за прошедшие сутки было потушено 16 лесных пожаров общей площадью более 10 гектаров.