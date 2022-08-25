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В Подмосковье потушили 16 лесных пожаров

В Московской области за прошедшие сутки потушили 16 лесных пожаров
СюжетПожар в Москве:

Фото: John Towner / Unsplash

В Московской области за прошедшие сутки потушили 16 лесных пожаров, общая площадь которых составила более 10 гектаров. Об этом сообщил Комитет лесного хозяйства российского региона в официальном Telegram-канале.

«Все они ликвидированы в день обнаружения. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — говорится в сообщении.

За 24 августа пожары зафиксировали в Ногинском, Виноградовском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Клинском, Егорьевском, Орехово-Зуевском и Истринском лесничествах Подмосковья.

Ранее стало известно, что в 12 округах региона специалисты зафиксировали повышенные концентрации загрязняющих веществ. Связано это с неутихающими лесными пожарами в Рязанской области. Ветер принес дым от огня оттуда в столичный регион. Жители Москвы и области жалуются на запах гари.

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Евгения Куликова
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