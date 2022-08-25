В Подмосковье зафиксировали повышение загрязнения из-за пожаров под Рязанью

В Подмосковье зафиксировали повышенные концентрации загрязняющих веществ в 12 округах

В Московской области специалисты зафиксировали повышенные концентрации загрязняющих веществ в диапазоне 0,5-0,8 ПДК из-за пожаров в Рязанской области. Об этом сообщили в региональном министерстве экологии, пишет РИА Новости.

«Повышенные концентрации загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения в диапазоне 0,5-0,8 ПДК, отмечаются в 12 городских округах», — привели данные в министерстве.

Там уточнили, что специалисты проводили замеры в Щелково, Подольске, Мытищах, Лобне, Электростали, Красногорске, Котельниках, Коломне и Домодедово, а также в Ленинском и Пушкинском округах.

Высокая концентрация загрязняющих веществ воздухе в Подмосковье связана с пожарами в Рязанской области. Ветер принес дым от огня оттуда в столичный регион, где жители жалуются на запах гари и дымку. Очевидцы уже сообщали о лесном пожаре в Московской области в Ногинском районе.

В разговоре с «Лентой.ру» специалист по пожарной безопасности Константин Калужин заявил, что вероятность прихода пожаров из Рязанской области в Подмосковье практически исключена: если сравнивать с 2010 годом, то тогда горели торфяники, которые теперь обводнили. Помимо этого, площадь пожаров достигала двух миллионов гектаров, сегодня они исчисляются тысячами.