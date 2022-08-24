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Риски прихода пожаров в Подмосковье оценили

Специалист ассоциации «Союз-01» Калужин исключил приход рязанских пожаров в Подмосковье
СюжетЛесные пожары:

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Вероятность прихода пожаров из Рязанской области в Подмосковье практически исключена: если сравнивать с 2010 годом, то тогда горели торфяники, которые теперь обводнили. Кроме того, площадь пожаров достигала двух миллионов гектаров, сегодня они исчисляются тысячами. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил специалист по пожарной безопасности ассоциации «Союз-01» Константин Калужин.

Лесной пожар из Рязанской области распространяется в сторону Шатурского района Московской области, а не в сторону границы Владимирской области. Об этом сообщил директор департамента лесного хозяйства российского региона Евгений Малышев.

«Сложность тушения данного пожара обусловлена сложившимися метеоусловиями: порывистым ветром до 25 метров в секунду и сухой погодой, — сказал Калужин. — Сегодня на борьбу с пожарами брошены все возможные силы, там работает почти 9 тысяч московских спасателей, техника. Но в таких условиях пожар можно только локализовать, но не тушить. Необходимо изменение климатических условий».

Проблема, по словам специалиста, заключается еще и в сложностях с подачей воды: если авиация может брать ее из водных источников, то подвоз для техники возможен только удаленный. Соответственно, требуются и дополнительные усилия.

«Если проблемы подачи воды в ближайшее время решатся, то уменьшится и площадь пожаров. МЧС говорит о том, что им нужно еще два-три дня, чтобы снизить воздействие пожара, локализовать его и уменьшить сложность, — добавил эксперт. — До Подмосковья пожары не дойдут. Во-первых, та большая беда, которая имела место в 2010 году, произошла из-за горевших торфяников, но сейчас их обводнили. Да и тогда горели два миллиона гектаров, а сегодня это тысячи».

Ранее президент России Владимир Путин, оценивая масштабы пожаров в России, сообщил, что их общая площадь в 2022 году в 2,8 раза меньше, чем в 2021-м. Он объяснил сложную ситуацию с природными пожарами в российских регионах аномальными погодными условиями.

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Наталия Белова
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