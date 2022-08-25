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IKEA решила не сообщать о планах по выходу из профильной ассоциации

Шведская компания IKEA продолжает оставаться членом АКОРТ в России

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Шведская компания IKEA продолжает оставаться членом Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и не уведомляла о своих планах по выходу из нее. Об этом РИА Новости заявил президент АКОРТ Игорь Караваев.

«В АКОРТ входит Ingka Group – холдинговая компания IKEA, на данный момент она остается членом ассоциации и не уведомляла о своих планах выйти из нее. В нашей работе с этой компанией ничего не изменилось, работаем как обычно», — сказал он.

По его словам, ежедневно веедется работа с компаниями, которые остались в России. «О планах по смене операционной модели этих ритейлеров нам ничего не известно. "Леруа Мерлен" также продолжает работу в России, в том числе в составе АКОРТ», — добавил Караваев.

Об уходе из России компания объявила 15 июня. IKEA решила продать четыре российских завода и сократить масштабы бизнеса в стране.

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Марина Совина
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