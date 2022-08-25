В Эстонии признали невозможность изолировать Россию

Глава МИД Эстонии Рейнсалу: Россию не получается изолировать в международных организациях

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу признал, что Россию не получается изолировать в международных организациях. Его слова цитирует РИА Новости.

Он рассказал, что Эстония «активно поддерживает» изоляцию России в международных организациях и часто инициирует такие идеи, однако итог не всегда был успешным для прибалтийской страны. Глава МИД сослался на процедурные причины, но не привел конкретных примеров.

При этом в качестве успехов Рейнсалу указал исключение РФ из Совета Европы, приостановление членства России в Совете по правам человека ООН.

Ранее Урмас Рейнсалу порекомендовал эстонцам отказаться от поездок в Россию. По словам политика, «необходимость избегать любых поездок в Россию» обоснована «значительно возросшей в последние дни агрессивной антиэстонской риторикой со стороны РФ».

