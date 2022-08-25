Россиянам раскрыли цены на туры в популярную азиатскую страну

АТОР: пакетный тур в Японию из России стоит 545 тысяч рублей на двоих

В настоящее время пакетный тур «Япония с Востока на Запад» стоит 545 тысяч рублей на двоих, 192 тысячи из которых — цена за состыковочный перелет. Стоимость туров в популярную азиатскую страну раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отмечают эксперты, в октябре 2019 года такая же путевка в Японию обходилась россиянам в 413 тысяч рублей, где стоимость перелета на рейсе «Аэрофлота» составляла 70 тысяч рублей за двоих.

Добраться до азиатской страны можно с пересадкой на рейсах Emirates, Qatar, Turkish и Etihad. Обычно перелет в обе стороны при вылете из Москвы обходится от 80 до 100 тысяч рублей на человека. Более дешевых вариантов сейчас нет.

По данным специалистов, предпочтения российских туристов, бронирующих туры в Японию, не изменились по сравнению с допандемийным периодом. Россияне по-прежнему выбирают классические экскурсионные маршруты с посещением Токио, Осаки, Нары и Киото.

Более того, туроператоры подчеркивают, что проблем с получением визы в азиатскую страну у российских путешественников нет. В частности, в «Русском Экспрессе» завили, что она оформляется без каких-либо сложностей в течение пяти-семи рабочих дней.

Ранее сообщалось, что власти Японии планируют отменить обязательное тестирование на COVID-19 при въезде в страну для лиц, прошедших три этапа вакцинации. Премьер-министр страны Фумио Кисиду уточнил, что правила въезда в страну будут упрощены уже 7 сентября.

