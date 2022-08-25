В Казахстане предложили убрать русский язык из школьной программы

Казахстанский поэт Ауыт Мукибек завил, что русский язык в Казахстане не нужен

Казахстанский поэт Ауыт Мукибек, прославившийся своей поэмой, посвященной Нурсултану Назарбаеву, обратился к министру просвещения республики Асхату Аймагамбетову с требованием убрать из школьной программы русский язык. Об этом сообщает казахское новостное агентство Newtimes.kz.

«За 30 лет кое-как избавились от русского и английского языков в первых классах. Это правильно, но этого мало. В казахских школах в начальных классах нужно обучать только на казахском языке. И лишь потом можно внедрять английский. Но русский язык не нужен. Его нужно полностью убрать из школьной программы», — написал Мукибек в социальной сети.

Поэт также добавил, что если кто-то хочет изучать русский, то «пусть учит в русских школах».

Ранее администрация Херсонской области заявила, что основным языком обучения в школах Херсонской области станет русский, украинский сделают отдельным предметом, он будет преподаваться либо в рамках спецкурса, либо на уроках родного языка.