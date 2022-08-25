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69-я параллель

В России появится первая в мире «Мамонтовая комната»

В ЯНАО появится первая в мире «Мамонтовая комната», посвященная косторезному искусству

Фото: Правительство ЯНАО

В столице Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Солехарде появится первая в мире «Мамонтовая комната», посвященная древнему искусству резьбы по кости. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Художественная концепция «Мамонтовой комнаты» разработана сообществом художников «Придум». По словам его творческого директора Никиты Сазонова, специалисты попытались создать проект, который покажет этапы развития художественной резьбы по кости и особенности косторезных школ разных регионов Севера.

По данным пресс-службы правительства ЯНАО, на данном этапе продумана оригинальная планировка «Мамонтовой комнаты», которая поэтапно погрузит посетителей в искусство северных народностей с кульминацией в виде арт-инсталляции, посвященной красоте и мудрости Севера. Для привлечения внимания к проекту планируется использовать режиссуру иммерсивного пространства с интеграцией звука, света и мультимедийных решений.

Ранее в России впервые показали снаряжение Австро-Венгерской полярной экспедиции, которая проходила в 1872-1874 годах и открыла Землю Франца-Иосифа. Артефакты пролежали во льдах северного архипелага 150 лет — их нашли члены экспедиции Северного флота и Российского географического общества.

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Константин Лысяков
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