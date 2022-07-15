В России впервые показали артефакты арктической экспедиции XIX века

В Петербурге впервые показали артефакты Австро-Венгерской полярной экспедиции XIX века

В России впервые показали артефакты Австро-Венгерской полярной экспедиции, которая проходила в 1872-1874 годах и открыла Землю Франца-Иосифа. Их представили в Музее Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге, пишет «Российская газета».

Артефакты пролежали во льдах северного архипелага 150 лет — их нашли члены экспедиции Северного флота и Российского географического общества. Руководитель научной группы Сергей Чуркин для этого изучил в архивах Австрийской национальной библиотеки старинные карты с пометками, которые показывали, куда путешественники XIX века складывали продукты на хранение.

Благодаря картам российская экспедиция нашла продовольственное депо — в нем было девять коньячных бочек с хлебом и семь ящиков гороховой колбасы. В музее обещают, что скоро будет организована встреча с руководителем экспедиции Чуркиным.

Австро-венгерская экспедиция в 1872 году отправилась на север на парусно-паровой шхуне «Адмирал Тегетгофф» — ее зажало между арктическими льдами. Благодаря этому команда ученых открыла архипелаг, который впоследствии был назван Землей Франца Иосифа. Исследователи не могли вернуться на шхуне и решили двигаться обратно на шлюпках и санях. Путешественникам удалось благополучно добраться до дома.