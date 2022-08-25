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Семь человек пострадали в ходе массовой драки со стрельбой в Москве

В Москве семь человек пострадали в результате массовой драки со стрельбой

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На севере Москвы семь человек пострадали в результате массовой драки. Об этом в четверг, 25 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, вечером 24 августа правоохранители прибыли по вызову о драке на улице 2-я Магистральная. Мужчин удалось остановить, при этом семь из них доставили в больницу.

В настоящий момент участники конфликта находятся в полиции для уточнения всех обстоятельств инцидента. Отмечается, что в ходе драки была стрельба. Но пока неизвестно, кто и из какого оружия стрелял. По предварительной версии, причиной драки стал бытовой конфликт.

Ранее стало известно, что в подмосковных Химках произошла массовая драка, в результате двоих мужчин госпитализировали.

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Екатерина Власова
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