Институт ООН получил две жалобы на применение ВСУ кассетных боеприпасов

Докладчик Института ООН по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР) Мэри Уорхэм рассказала, что учреждение получило две заслуживающие доверия жалобы на применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов. Ее слова приводит РИА Новости.

«Нам поступили две жалобы на злоупотребление [кассетными боеприпасами], заслуживающие достаточно доверия, чтобы их можно было добавить в отчет, но у меня нет никаких дополнительных доказательств по этому поводу», — сказала Уорхэм в ходе презентации отчета о наблюдениях за применением кассетных боеприпасов за 2022 год.

В то же время вопрос докладчикам о возможности поездки в Донбасс для сбора необходимых доказательств остался без ответа.

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами «Лепесток». 24 августа постпред России при ООН Василий Небензя показал мины «Лепесток» на заседании Совбеза и продемонстрировал их малозаметность. Дипломат также рассказал, что дети Донбасса нередко принимают эти мины за игрушку и берут их в руки, после чего мина детонирует.

В 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, запрещающую применение, накопление и производство противопехотных мин.