Модель с пластикой на три миллиона рублей пожаловалась на неудачи в личной жизни

Модель Дэни из США потратила три миллиона рублей на пластику и обрела проблемы с мужчинами

Модель из штата Висконсин, США, потратила на пластические операции миллионы рублей и рассказала о неудачах в личной жизни, которые повлекли за собой перемены во внешности. Ее историю приводит Daily Star.

В общей сложности 35-летняя Дэни (Mz. Dani) заплатила 50 тысяч долларов (три миллиона рублей) за коррекцию лица с помощью ботокса, филлеров и нитевого лифтинга. Благодаря модификациям ей удалось обрести популярность в соцсетях: в настоящий момент в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) на нее подписаны 653 тысячи человек.

Несмотря на успехи в карьере, американка осталась недовольна работой косметологов, так как после всех манипуляций с внешностью у нее начались проблемы в отношениях с противоположным полом. «Моя личная жизнь необычайно тяжела. Мужчины смотрят на меня как на игрушку. Они судят обо мне по внешности, не пытаясь разглядеть во мне личность, и хотят от меня только одного», — пожаловалась девушка.

В заключение героиня материала добавила, что ей очень редко удается встретить мужчин, которых она могла бы заинтересовать в качестве собеседницы и потенциального партнера.

Ранее в августе блогерша с никнеймом @userg01728011 изменила свою внешность на деньги предавшего ее возлюбленного. Девушка рассказала, что предложила бойфренду сделку, после того как уличила его в измене. Она заставила его заплатить за ее ринопластику в обмен на сохранение их отношений.