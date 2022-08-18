Изменник оплатил пластику девушке в обмен на сохранение отношений

TikTok-блогерша уличила возлюбленного в измене и заставила заплатить за ее ринопластику

Блогерша с никнеймом @userg01728011 изменила свою внешность на деньги предавшего ее возлюбленного. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что предложила бойфренду сделку, после того как уличила его в измене. Она заставила его заплатить за ее ринопластику в обмен на сохранение их отношений.

Блогерша призналась, что предательство парня стало причиной ее неуверенности в себе, поэтому решила воспользоваться ситуацией и скорректировать пропорции лица. Кроме того, по словам автора видео, она не хотела просто так тратить время на человека, который может обмануть ее вновь.

Ролик набрал более двух миллионов просмотров. Зрители поддержали девушку, оценив ее подход к проблеме. «Ты гений», «Никогда еще так сильно не хотела, чтобы меня обманули», «Денежная компенсация всегда улучшает положение дел», — прокомментировали они. В свою очередь блогерша отметила, что впоследствии возлюбленный действительно изменил ей во второй раз.

В марте сообщалось, что филиппинка Джамиль Маргарита Гальвес в прямом эфире продала дорогие вещи изменившего ей мужа на 470 тысяч рублей и прославилась в сети. Обманутая жена выставила на торги коллекцию дизайнерской одежды и обуви, принадлежавшей ее супругу, который бросил ее ради любовницы. Среди предметов гардероба, от которых избавилась девушка, оказались рубашки Lacoste, кроссовки Adidas Yeezy Boost и обувь бренда Louis Vuitton.