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Россиянин избил 13-летнего подростка на детской площадке из-за плевка на землю

20-летний воронежец избил 13-летнего подростка на детской площадке за плевок на землю

В Воронеже взрослый россиянин избил 13-летнего подростка на детской площадке. Подробности и видео инцидента публикует MK.RU.

По данным издания, 20-летний мужчина набросился на ребенка после того, как тот сплюнул на землю. На публикуемых кадрах видно, как россиянин подходит к ребенку, сбивает с ног и наносит несколько сильных ударов, при этом ни один из прохожих не пытается вступиться за пострадавшего.

По данным портала «Вести Воронеж», родители не обращались в полицию — пока за подростком приглядывает бабушка, мать уехала в Москву ухаживать за мужем, раненным в ходе специальной военной операции.

На официальном портале ГУ МВД по региону не содержится информации о начале проверки по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему.

Аналогичный инцидент произошел в поселке Яблоновском Краснодарского края. Там мужчина избил чужого ребенка на детской площадке и попал на камеру.

Валерий Розенберг
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