Россиянин избил чужого ребенка на детской площадке и попал на видео

Житель Краснодарского края избил школьника на детской площадке из-за мармелада

В поселке Яблоновском Краснодарского края мужчина избил чужого ребенка на детской площадке и попал на камеру. Видео происходящего публикует Telegram-канал Baza.

На размещенных кадрах видно, как россиянин подходит к сидящим на качелях детям и несколько раз бьет одного из них по лицу. Мальчик убегает, а местный житель идет за ним с криками: «Убью за сына! Ты у меня на костылях ходить будешь!»

На помощь школьнику пришли две женщины — одна из них увела мальчика, другая попыталась остановить разбушевавшегося мужчину. По словам авторов канала, инцидент произошел из-за того, что двое детей не смогли поделить мармелад.

По данным портала «Блокнот Краснодар», в момент съемки видео россиянин был трезвый. Родители пострадавшего ребенка вызвали полицию.

Ранее, 29 июля, сообщалось, что в Тверской области 16-летний подросток во время ссоры жестоко избил восьмилетнюю девочку и сбросил ее в овраг. Уточняется, что парень катался вместе со школьницей на велосипедах. В какой-то момент между детьми разгорелся конфликт и он набросился на девочку с кулаками.

