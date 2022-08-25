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Военнообязанным украинцам разрешат выезжать за границу под залог

Военнообязанным работникам на Украине разрешат выезжать из страны на неделю под залог

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Военнообязанным работникам на Украине с 1 сентября разрешат выезжать за границу под залог. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что сумма залога составит 200 тысяч гривен (326 тысяч рублей). Данные средства будут возвращены после того, как сотрудник компании вернется в страну. В ином случае деньги перечислят на нужды Минобороны Украины, а предприятие не сможет больше оформить такое разрешение.

При этом максимальная длительность командировки не должна превышать одну неделю. Кроме того, одновременно в командировку смогут выехать не более 10 процентов от общего числа занятых и не более 10 человек. Также компания или предприниматель обязаны предоставить налоговую отчетность, не иметь задолженности по социальному страхованию, а средняя заработная плата должна составлять не менее 20 тысяч гривен в месяц.

Ранее глава Минобороны страны Алексей Резников предложил обязать госслужащих пройти военную подготовку. Он также выразил мнение, что навыки обороны должны освоить не только чиновники, но и остальные граждане, поскольку «каждому придется принести в жертву ради Украины часть комфорта и привычной жизни».

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Марина Совина
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