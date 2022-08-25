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На Украине предложили обязать госслужащих пройти военную подготовку

Глава Минобороны Украины Резников предложил обязать госслужащих пройти военную подготовку
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Mykola Tys / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Госслужащие и депутаты на Украине должны пройти обязательную военную подготовку. С таким предложением выступил глава Минобороны страны Алексей Резников в колонке для «Украинской правды».

«Наличие военной подготовки должно стать одним из обязательных требований для работы на государственной службе, а также баллотирования на выборные должности в органах местного самоуправления, в парламент, суды и так далее», — пишет глава ведомства.

По его словам, все сферы должны предусматривать необходимость быть готовым к обороне, по отношению к таким процессам Резников предложил употреблять термин «умная милитаризация». В пример подобных мер он привел военную подготовку в Израиле, Швеции и Швейцарии. Он подчеркнул, что навыки обороны должны освоить не только чиновники, но и остальные граждане, поскольку «каждому придется принести в жертву ради Украины часть комфорта и привычной жизни».

Кроме того, министр также указал на 17-ю статью конституции страны, согласно которой защита суверенитета и территориальной целостности страны является обязанностью всего населения «без исключения». Он объяснил, что в рамках предложенных мер планируется нормировать обращение оружия и сформировать культуру стрельбы.

Помимо этого, Резников подтвердил необходимость возведения укрытий в постройках. «Произойдут изменения в медицинской инфраструктуре, образовании (как по содержанию, так и по форме)», — сказано в колонке главы ведомства.

Ранее стало известно, что военнообязанные украинки должны будут встать на воинский учет с 1 октября. Подчеркивается, что в эту категорию входят гражданки страны, чьи специальности указаны в перечне военнообязанных. Об этом говорится в приказе № 35 Министерства обороны Украины.

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Анастасия Заикина
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