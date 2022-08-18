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На Украине обязали женщин встать на воинский учет

«УНИАН»: на Украине военнообязанные женщины встанут на воинский учет с 1 октября

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

На Украине военнообязанные женщины должны будут встать на воинский учет с 1 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства «УНИАН».

Отмечается, что в эту категорию входят гражданки страны, чьи специальности указаны в перечне военнообязанных. Их специальность будет определяться в соответствии с дипломом об образовании.

«По словам члена Комитета ВР (Верховной Радыприм. «Ленты.ру») по вопросам нацбезопасности Федора Вениславского, к женщинам, не вставшим на учет, жесткие санкции сразу применяться не будут», — уточнило агентство.

Ранее сообщалось, что постановке на учет подлежат специалисты 7 профессий и 14 специальностей. Об этом говорится в приказе №35 Министерства обороны Украины. Среди указанных в перечне профессий также названы медики, фармацевты и ветеринары.

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Анастасия Заикина
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