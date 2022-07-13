На Украине с 1 октября женщин ряда профессий обяжут встать на воинский учет

На Украине женщин ряда профессий обяжут встать на воинский учет с 1 октября. Об этом говорится в приказе №35 Министерства обороны Украины, передает «Зеркало недели».

В перечне указаны 7 профессий и 14 специальностей, среди которых химия, биология, телекоммуникации и программное обеспечение. Кроме этого, женщины, работающие в сферах информационных технологий, метрологии и других естественнонаучных направлений, также станут военнообязанными.

Постановке на учет подлежат специалисты, которые занимаются пищевыми технологиями и легкой промышленностью, а также медики, психологи, фармацевты и ветеринары. Помимо этого, в список включили экономические направления, в том числе налогообложение, банковское дело и страхование.

В издании приводится мнение юристов, которые считают, что перечисленные профессии соответствуют определенным военно-учетным специальностям. Поэтому, как отметили юристы, сам факт получения подобного образования включает в себя требование к женщинам встать на военный учет.

Ранее экс-советник главы МВД Украины Виктор Андрусив заявил, что женщины, которые будут обязаны служить в стране, не смогут свободно выехать за границу. На военнообязанных украинок распространят те же правила выезда за пределы страны, что и на украинцев.