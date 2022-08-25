В ДНР рассказали о продвижении союзных сил

Замминистра информации ДНР Безсонов заявил о продвижении союзных сил

Союзные силы продвинулись в нескольких направлениях в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил замминистра информации республики Даниил Безсонов в эфире телеканала «Россия 1».

«Это в том числе в районе Угледара, там очень серьезная работа идет. Авиация сегодня очень серьезно там отрабатывала. Также есть продвижение в районе населенного пункта Марьинка и в целом в районе Авдеевки есть продвижение», — сказал представитель ДНР.