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Россиянам назвали способы превратить прогулку в тренировку

Эндокринолог Калинчев: увеличение скорости ходьбы превратит прогулку в полезную тренировку

Фото: Lenta.ru

Увеличение скорости ходьбы во время прогулки превратит ее в полезную тренировку, отметил врач-эндокринолог Андрей Калинчев. В беседе с «Аргументами и фактами» он назвал россиянам этот и другие способы получить больше пользы от обычной прогулки.

По словам медика, даже небольшое ускорение, например до четырех-шести километров в час, или выбор маршрута с подъемами и спусками, позволит человеку получить кардионагрузку умеренной интенсивности. При такой скорости движения сердечный ритм участится, дыхание станет глубже, активизируются кровообращение и обмен веществ.

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Второй способ превратить прогулку в настоящую тренировку — взять в руки палки (лыжные или для скандинавской ходьбы), продолжил Калинчев. В этом случае в процесс включатся руки и мышцы спины и плечевого пояса, увеличится общая нагрузка, а расход калорий повысится на 46 процентов, чем при простой ходьбе, объяснил он.

Еще более серьезной тренировкой станет спортивная ходьба, при которой скорость движения должна быть увеличена до семи-пятнадцати километров в час, добавил Калинчев. Такой вид физической активности считается одним из самых безопасных и вместе с тем высокоинтенсивных кардиотренингов. По его словам, такая прогулка поможет похудеть, укрепить мышечный каркас и улучшить здоровье в целом.

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Наталья Обрядина
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