Врач перечислила причины сильной боли в боку при беге

Терапевт Мария Крамарова: при беге бок может болеть из-за полного желудка

Полный желудок, неправильная техника бега и другие факторы могут провоцировать сильную боль в боку во время занятий спортом, рассказала врач-терапевт Мария Крамарова. В интервью «Доктору Питеру» она перечислила все причины болезненного дискомфорта во время быстрой ходьбы и бега.

Внезапная и резкая боль в подреберье может возникать не только у людей со слабой физической подготовкой, но и у профессиональных спортсменов, успокоила Крамарова. По ее словам, с подобным явлением сталкиваются до 80 процентов людей во время бега.

Основной причиной боли, по мнению терапевта, является неправильная техника бега. «Провоцировать боль в подреберье может и неправильная осанка, и техника дыхания. Если вы будете сутулиться или дышать недостаточно глубоко, то, вполне вероятно, могут появиться спазмы и боль», — объяснила она.

Также боль может возникнуть, если человек вышел на пробежку вскоре после того, как поел или выпил сладкой газировки, отметила Крамарова. Провоцирует спазмы во время активного движения и нехватка крови в диафрагме — диафрагмальная ишемия. При ней во время занятия спортом кровь устремляется в основном к мышцам, а кровоснабжение между грудной и брюшной полостями может быть недостаточным, из-за чего и возникают спазмы.

Остановить боль можно, снизив скорость ходьбы или бега, правильным дыханием — вдох через нос, выдох через рот, а также несколькими наклонами в разные стороны, порекомендовала Крамарова.

«Если боли в боку возникают регулярно, становятся более ощутимыми и не проходят после физических нагрузок, рекомендуется обратиться к врачу, — посоветовала терапевт. — Болевые ощущения могут быть симптомом некоторых довольно опасных заболеваний почек, печени и желчного пузыря, селезенки, желудка и кишечника или органов малого таза у женщин».

Ранее терапевт Надежда Чернышова предупредила некоторых людей о риске внезапной смерти из-за спорта. Она отметила, что проблемы с сердцем грозят внезапной смертью во время тренировки.